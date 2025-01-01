Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Hintertürchen

SAT.1Staffel 13Folge 2102
Das Hintertürchen

Das HintertürchenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2102: Das Hintertürchen

44 Min.Ab 12

Nach einem schweren Autounfall fällt Emily ins Koma. Für ihren Mann Peter und ihre 14-jährige Tochter Sarah beginnt die schwerste Zeit ihres Lebens. Obwohl die Ärzte Emily schon aufgegeben haben, wacht sie nach einem Jahr wieder auf. Angeblich kann Emily sich nicht daran erinnern, was sie ihrem Mann vor ihrem Unfall so dringend sagen wollte. Als sie dann noch ihre Sachen packt und zu ihrem besten Freund Boris zieht, ist für Peter klar, dass Emily ihn nur belügt ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen