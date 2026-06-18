Sterling und Rachel Wolfson (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 18.06.2026: Sterling und Rachel Wolfson (UK)
21 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die Schauspielerin Rachel Wolfson zu Gast. Gemeinsam bestellen sie bei Fahrern mit der Einstellung: "Freut mich, sie zu beliefern". Sie kritisieren Influencer "ohne Einfluss" und achten auf "Fiese kleine Gören".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-31, Season 31, Season 33-38, Season 40-43: MTV Germany