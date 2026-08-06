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Ridiculousness

Sterling und Maddy Smith (UK)

MTV liveFolge vom 06.08.2026
Sterling und Maddy Smith (UK)

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Ridiculousness

Folge vom 06.08.2026: Sterling und Maddy Smith (UK)

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal die Komikerin Maddy Smith. Sie beobachten das Verhalten "skurriler Tiere" und sehen Leuten zu, wie sie anderen das Spiel in "totales Game Over" verderben. Außerdem haben sie "Keinen Bock auf Schule".

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