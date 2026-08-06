Sterling und Maddy Smith (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 06.08.2026: Sterling und Maddy Smith (UK)
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal die Komikerin Maddy Smith. Sie beobachten das Verhalten "skurriler Tiere" und sehen Leuten zu, wie sie anderen das Spiel in "totales Game Over" verderben. Außerdem haben sie "Keinen Bock auf Schule".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany