Sterling und Nikki Blades (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 20.06.2026: Sterling und Nikki Blades (UK)
21 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Fitnessmodel Nikki Blades. Gemeinsam spielen sie mit der Gefahr in "Ohne Geländer" und nehmen ihre Arbeit wirklich ernst in "Ernsthafte Arbeit". Sie erkunden die Welt in "Virtuell-reell".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-31, Season 31, Season 33-38, Season 40-43: MTV Germany