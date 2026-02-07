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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Der Druck steigt! Wenn zwei Favoritinnen um einen Platz kämpfen

sixxStaffel 1Folge 3vom 07.02.2026
Der Druck steigt! Wenn zwei Favoritinnen um einen Platz kämpfen

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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Folge 3: Der Druck steigt! Wenn zwei Favoritinnen um einen Platz kämpfen

25 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6

Die Roadshow läuft auf Hochtouren und die Spannung steigt. Die Entscheidung liegt bei einem Duo aus thematischer Expertin und ehemaliger Segmentgewinnerin. Auch Jurymitglied Lucy, einst selbst Finalistin, steht vor einer schweren Wahl. Die Luft knistert, denn jetzt gibt es kein Zurück mehr. Für wen entscheidet sich die Jury, wenn zwei Favoritinnen um nur einen einzigen Platz kämpfen?

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