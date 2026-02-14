45 Kandidatinnen, eine Mission: Masterclass zu noch mehr SichtbarkeitJetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 5: 45 Kandidatinnen, eine Mission: Masterclass zu noch mehr Sichtbarkeit
25 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6
Der nächste Halt auf der Road to Miss Germany ist die Masterclass. 45 Teilnehmerinnen treffen auf unerwartete Herausforderungen. In Vorträgen und Impulsen von Speakerinnen und Speakern steht ein zentrales Thema im Fokus: Sichtbarkeit. Denn nur wer gesehen wird, kann mit der eigenen Mission Wirkung entfalten. Zusätzlich stellen sich die Frauen den überraschenden Interviews von Hendrikje Rudnick.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Road to Miss Germany Presented by Cupra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Redseven Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen