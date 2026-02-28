Präsenz zeigen und Menschen bewegen – der Weg zum perfekten PitchJetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 9: Präsenz zeigen und Menschen bewegen – der Weg zum perfekten Pitch
27 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 6
In Coachings, Shootings und Einzelsessions arbeiten die Kandidatinnen an Präsenz, Persönlichkeit und Außenwirkung. In den finalen Pitches müssen sie Professionalität, Emotionalität und Inspiration vereinen. Die Jury vergibt den letzten begehrten Jurypick - das direkte Ticket in die Top zwölf. Wer überzeugt im entscheidenden Moment?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Road to Miss Germany Presented by Cupra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Redseven Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen