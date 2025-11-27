Frank über Bord? Kumptner und Rosin auf der Korvette MagdeburgJetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 1: Frank über Bord? Kumptner und Rosin auf der Korvette Magdeburg
44 Min. Ab 12
Frank Rosin und Alexander Kumptner sind auf "Mission Mittendrin": An der Ostsee heuern sie auf einem Militärschiff, der Korvette Magdeburg, an. Eine Rettungsübung soll eigentlich die Starköche herausfordern, doch beim Eilen über steile Treppen unter Deck stürzt Frank Rosin schwer und verletzt sich am Rücken. Aus der Übung wird ernst. Wird die Mission weitergehen können?
