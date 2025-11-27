Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 27.11.2025
44 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Frank Rosin und Alexander Kumptner sind auf "Mission Mittendrin": An der Ostsee heuern sie auf einem Militärschiff, der Korvette Magdeburg, an. Eine Rettungsübung soll eigentlich die Starköche herausfordern, doch beim Eilen über steile Treppen unter Deck stürzt Frank Rosin schwer und verletzt sich am Rücken. Aus der Übung wird ernst. Wird die Mission weitergehen können?

