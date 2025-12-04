Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 04.12.2025
45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Alexander Kumptner und Frank Rosin begeben sich auf eine abenteuerliche Zeitreise ins Mittelalter. Als König und Hofnarr verkleidet, erleben sie hautnah die Herausforderungen dieser Epoche: vom Kochen ohne Strom bis zum Baden im kalten Fluss. Der Höhepunkt: Alex in einer eisernen Ritterrüstung!

Kabel Eins
