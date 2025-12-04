Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Mission Japan: Die Köche in Düsseldorfs "Little Tokyo"

JoynStaffel 1Folge 4vom 04.12.2025
Mission Japan: Die Köche in Düsseldorfs "Little Tokyo"

Mission Japan: Die Köche in Düsseldorfs "Little Tokyo"Jetzt kostenlos streamen

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Folge 4: Mission Japan: Die Köche in Düsseldorfs "Little Tokyo"

46 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Die drittgrößte japanische Community Europas befindet sich in Düsseldorf! Mit ihrem in Deutschland aufgewachsenen Städteführer Yuta tauchen Frank Rosin und Alexander Kumptner tief ein in "Little Tokyo" - das kleine Japan mitten im Rheinland!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Joyn
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!

Alle 1 Staffeln und Folgen