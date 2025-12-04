Mission Japan: Die Köche in Düsseldorfs "Little Tokyo"Jetzt kostenlos streamen
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Folge 4: Mission Japan: Die Köche in Düsseldorfs "Little Tokyo"
46 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Die drittgrößte japanische Community Europas befindet sich in Düsseldorf! Mit ihrem in Deutschland aufgewachsenen Städteführer Yuta tauchen Frank Rosin und Alexander Kumptner tief ein in "Little Tokyo" - das kleine Japan mitten im Rheinland!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen