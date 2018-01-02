Chaos pur in schönstem Ambiente! "Landgasthaus am See"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Chaos pur in schönstem Ambiente! "Landgasthaus am See"
88 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 6
Ein Jahr nach der Eröffnung steht Landgastwirtin Christiane nicht nur mental vor dem Aus: Das Restaurant läuft nicht und sie steckt tief in den Schulden. Frank Rosin versucht mit allen Mitteln, das Potential des Restaurants wieder voll auszuschöpfen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins