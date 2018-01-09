Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

"Wittekindsquelle": Ein Sternerestaurant ohne Sterne!

Kabel EinsStaffel 10Folge 7vom 09.01.2018
"Wittekindsquelle": Ein Sternerestaurant ohne Sterne!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 7: "Wittekindsquelle": Ein Sternerestaurant ohne Sterne!

89 Min.Folge vom 09.01.2018Ab 12

In Bergkirchen, unweit von Bad Oeynhausen, liegt das herrschaftlich-idyllische Hotel-Restaurant Wittekindsquelle. Hier versucht der gelernte Koch und Konditor Jörg mit seiner Frau Bärbel, den Traum vom eigenen gastronomischen Betrieb zu verwirklichen. Doch trotz der geringen Pacht und großzügigen, schönen Räumlichkeiten kommt der 56-jährige Jörg auf keinen grünen Zweig. In seiner Not weiß er nur noch einen Ausweg: Sternekoch Frank Rosin!

