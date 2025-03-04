Alle packen im "Haus Bieger" mit an - bisher ohne ErfolgJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Alle packen im "Haus Bieger" mit an - bisher ohne Erfolg
46 Min.Ab 6
Direkt neben dem Kloster Kamp in Kamp-Lintfort liegt das Restaurant "Haus Bieger" von Petra Winter. Trotz des guten Standorts rechnet sich das Restaurant überhaupt nicht. Petra und ihre Kinder Nico und Nadine arbeiten von früh bis spät, dennoch sitzen der Familie 244.000 Euro Schulden im Nacken. Petras einzige Hoffnung ist Frank Rosin. Kann er es schaffen, das Team so aufzustellen, dass das "Haus Bieger" endlich Gewinn macht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins