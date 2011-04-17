Ist das Restaurant "Hexenkessel" ein Gruselkabinett?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Ist das Restaurant "Hexenkessel" ein Gruselkabinett?
46 Min.Folge vom 17.04.2011Ab 6
Seit 22 Jahren führt Ronny das Erlebnislokal "Hexenkessel" in der Nähe von Kiel in Schleswig-Holstein. Trotz abenteuerlichem Hexenthema fehlen dem Restaurant die Gäste - Ronny ist mit seinem Latein am Ende. Jetzt soll Frank Rosin helfen. In Gäste-Einträgen im Internet ist die Rede von Dreck und Schmutz. Entpuppt sich der "Hexenkessel" als ungepflegtes Gruselkabinett? Kann Frank Rosin dem Lokal wieder zu gutem Ruf und gastronomischem Erfolg verhelfen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins