Kulli-Nari: Notruf aus der Pommesbude

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 17.01.2012
52 Min.Folge vom 17.01.2012Ab 12

Der gelernte Dachdecker Hardy Kullmann liebt es scharf und fettig. Vor drei Jahren eröffnete er einen Imbiss. Sein Ziel: sich mit dem Thema "Schärfe" von anderen Imbissbuden abzusetzen - doch der Schuss ging nach hinten los. Die Gäste im "Kulli-Nari" bleiben aus und die Rechnungen können nicht gezahlt werden. Ehefrau Martina weiß sich keinen Rat mehr und bittet Sternekoch Frank Rosin um Hilfe.

Kabel Eins
