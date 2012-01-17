Kulli-Nari: Notruf aus der PommesbudeJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Kulli-Nari: Notruf aus der Pommesbude
52 Min.Folge vom 17.01.2012Ab 12
Der gelernte Dachdecker Hardy Kullmann liebt es scharf und fettig. Vor drei Jahren eröffnete er einen Imbiss. Sein Ziel: sich mit dem Thema "Schärfe" von anderen Imbissbuden abzusetzen - doch der Schuss ging nach hinten los. Die Gäste im "Kulli-Nari" bleiben aus und die Rechnungen können nicht gezahlt werden. Ehefrau Martina weiß sich keinen Rat mehr und bittet Sternekoch Frank Rosin um Hilfe.
