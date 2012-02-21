Das Restaurante "Brisas" auf Mallorca - fatale Familienfehde!Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Das Restaurante "Brisas" auf Mallorca - fatale Familienfehde!
59 Min.Folge vom 21.02.2012Ab 12
Vor elf Jahren gaben Margit (61) und Herbert (60) ihr Lokal in Krefeld auf, um sich den Traum vom Alter auf Mallorca zu erfüllen. Auch Sohn Markus kam nach Cala Ratjada und machte neben dem Restaurant die Sportsbar "LaOla" auf. Neben familiären Streitigkeiten haben sich mittlerweile rund 25.000 Euro Schulden angehäuft. Frank Rosin steht vor einer Mammut-Aufgabe: eine fatale Familienfehde, die zum gastronomischen Chaos und dem drohendem Bankrott im Restaurante "Brisas" führt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins