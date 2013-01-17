Der "Saloon Wild West" in Kukuk - Western Saloon in Not!Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Der "Saloon Wild West" in Kukuk - Western Saloon in Not!
89 Min.Folge vom 17.01.2013Ab 6
Vor elf Jahren erfüllten sich Elke und Wolfgang Beyer einen Traum: Im mecklenburgischen 100-Seelen-Dorf Kukuk bei Schwerin eröffneten sie einen Western Saloon. Eigentlich wollten die beiden das Lokal einmal gemeinsam führen, doch nun droht der finanzielle Ruin. Wolfgang muss weiterhin als Polier auf dem Bau arbeiten, um mit seinem Lohn die finanziellen Löcher zu stopfen. Wolfgang fürchtet, alles zu verlieren - den Laden und seine Frau - und ruft Frank Rosin zur Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins