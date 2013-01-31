Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

50er-Jahre-Stil & keine Gäste im "Mad Joe's"! Auch der "Hirsch" steht vor Pleite

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 31.01.2013
50er-Jahre-Stil & keine Gäste im "Mad Joe's"! Auch der "Hirsch" steht vor Pleite

50er-Jahre-Stil & keine Gäste im "Mad Joe's"! Auch der "Hirsch" steht vor PleiteJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 5: 50er-Jahre-Stil & keine Gäste im "Mad Joe's"! Auch der "Hirsch" steht vor Pleite

90 Min.Folge vom 31.01.2013Ab 6

Ein American Diner im 50er Jahre Stil - das war schon immer der Herzenswunsch von Jörg Buntenbach (52). Mit Hilfe seiner Mutter Roswitha (73) eröffnet der gelernte Koch vor sieben Jahren das "Mad Joe's" in Wernigerode. Doch der Laden läuft nicht! Frank Rosin soll helfen. Auch im sächsischen Oederan ist Rosins Hilfe gefragt: Das Traditionsrestaurant "Hirsch" steht kurz vor der Pleite.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen