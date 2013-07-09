Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Make over: "Kochi's unmögliches Wirtshaus" wie neu!

Kabel EinsStaffel 5Folge 3vom 09.07.2013
Make over: "Kochi's unmögliches Wirtshaus" wie neu!

Make over: "Kochi's unmögliches Wirtshaus" wie neu!Jetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 3: Make over: "Kochi's unmögliches Wirtshaus" wie neu!

90 Min.Folge vom 09.07.2013Ab 6

Vor drei Jahren hat die gebürtige Mecklenburgerin Silke Koch im bayrischen Königsbrunn ein heruntergekommenes Wirtshaus übernommen. Mit tatkräftiger Hilfe und der finanziellen Unterstützung ihrer Familie hat sie das marode Restaurant renoviert. Doch "Kochi's unmögliches Wirtshaus" läuft nicht. Mittlerweile haben sich hohe Schulden angehäuft. Nicht nur finanziell sieht es übel aus: Gastraum und Außenanlagen sind total verkommen - eine Riesen-Herausforderung für Frank Rosin.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen