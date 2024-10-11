Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Düstere Stimmung im "Zur guten Laune" in Ingelheim am Rhein

Kabel EinsStaffel 5Folge 4vom 11.10.2024
Düstere Stimmung im "Zur guten Laune" in Ingelheim am Rhein

Düstere Stimmung im "Zur guten Laune" in Ingelheim am RheinJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 4: Düstere Stimmung im "Zur guten Laune" in Ingelheim am Rhein

89 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 6

Sylvia und Markus führen ein Gasthaus der besonderen Art, in dem auch Tiere erlaubt sind. Leider ist ihr Konzept wenig durchdacht und geht nicht auf. Doch die beiden wollen an ihrem Betrieb festhalten, da ihr lernbehinderter Sohn Vincent (23) in der Küche mithilft und sie glauben, dass er nirgendwo anders eine Chance bekommt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen