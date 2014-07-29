Bayern trifft Kroatien: Landgasthof "Zum Spatzl"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Bayern trifft Kroatien: Landgasthof "Zum Spatzl"
87 Min.Folge vom 29.07.2014Ab 12
Der Landgasthof "Zum Spatzl" hat kein Konzept. Wirt Sascha bietet Speisen verschiedener Länder an, die Innengestaltung ist ein kitschiges Sammelsurium. Zudem schreibt das Unternehmen rote Zahlen, und das auf Kosten der Eltern. Rosin wird voll gefordert!
