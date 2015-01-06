Best of: Rosins Restaurants 2014Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Best of: Rosins Restaurants 2014
87 Min.Folge vom 06.01.2015Ab 6
Frank Rosin blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr Rosins Restaurants. Die besten, emotionalsten und spannendsten Fälle von 2014. Ganz persönlich kommentiert der Sternekoch die Geschichten und die Menschen dahinter und verrät, was aus den einstigen Sorgenkindern geworden ist.
