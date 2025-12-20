Vom Weihnachts-Hack bis hin zum Spar-CheckJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 20.12.2025: Vom Weihnachts-Hack bis hin zum Spar-Check
82 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Zum letzten Samstag vor dem Weihnachtsfest erwartet uns die volle Ladung an Christmas-Themen. Wie bereiten wir die perfekten Klöße zu, welche Früchte sind aktuell reif und was für Spar-Tipps gibt es noch? All das erfährst du hier!
