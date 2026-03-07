Alles für das perfekte WochenendeJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 07.03.2026: Alles für das perfekte Wochenende
100 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Grüner Rasen, Grillen und bestes Essen – Karen und Boschi sind perfekt für das Wochenende vorbereitet. Ihre Gäste sind unter anderem Familie Enßlen, Hobby-Heimwerkerin Lena Kanwicher und Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Willkommen in der Service-Sendung am Samstag!
