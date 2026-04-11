Von Omas Lieblingsgericht bis zu frischen FrühlingslockenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 11.04.2026: Von Omas Lieblingsgericht bis zu frischen Frühlingslocken
98 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Heute steht alles unter dem Zeichen der frischen Frühlingslocken. Seid gespannt auf die Themen, die Marlene und Chris euch präsentieren. Es wird gekocht, gepflanzt, gesäubert, Social-Media-Updates gegeben, Spar-Tipps verteilt und der Wilde Westen besucht.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: SAT.1