Bunte Sendung zum Samstag mit Haar-Tipps, Knollenkunde und mehrJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 21.03.2026: Bunte Sendung zum Samstag mit Haar-Tipps, Knollenkunde und mehr
101 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Mit unserer Sendung gelingt der Start in den Samstag. Diesmal erfahren wir alles rund um Zwiebeln und Knoblauch, Tipps gegen Haarausfall und testen ein verrücktes Kunst-Experiment aus dem Netz!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1