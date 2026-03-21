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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Bunte Sendung zum Samstag mit Haar-Tipps, Knollenkunde und mehr

SAT.1Folge vom 21.03.2026
Bunte Sendung zum Samstag mit Haar-Tipps, Knollenkunde und mehr

Bunte Sendung zum Samstag mit Haar-Tipps, Knollenkunde und mehrJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 21.03.2026: Bunte Sendung zum Samstag mit Haar-Tipps, Knollenkunde und mehr

101 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Mit unserer Sendung gelingt der Start in den Samstag. Diesmal erfahren wir alles rund um Zwiebeln und Knoblauch, Tipps gegen Haarausfall und testen ein verrücktes Kunst-Experiment aus dem Netz!

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