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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Saison für Maibowle, Gartenhandschuhe und Wanderkleidung

SAT.1Folge vom 25.04.2026
Saison für Maibowle, Gartenhandschuhe und Wanderkleidung

Saison für Maibowle, Gartenhandschuhe und WanderkleidungJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 25.04.2026: Saison für Maibowle, Gartenhandschuhe und Wanderkleidung

55 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Heute führen Karen und Simone durch die Saison-Sendung mit vielen Themen rund um den Mai. Ob Salate, Bowle oder die richtigen Garten Handschuhe – in der Service-Sendung am Samstag bekommt ihr die volle Ladung Wissen.

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