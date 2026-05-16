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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Carpaccio, Pfingstrosen und Team - eine Liebeserklärung

SAT.1Folge vom 16.05.2026
Carpaccio, Pfingstrosen und Team - eine Liebeserklärung

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 16.05.2026: Carpaccio, Pfingstrosen und Team - eine Liebeserklärung

103 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Es wird genussvoll! Unsere Experten-Gäste kredenzen die leckersten italienischen Vorspeisen und geben die besten Tipps für Pfingstrosen, Social-Media-Trends und Socken. Super Laune bekommen wir mit selbstgebackenen Flammkuchen und vielen Service-Themen.

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