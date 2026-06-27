Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Gut gekühlt durch den Samstag

SAT.1Folge vom 27.06.2026
Gut gekühlt durch den Samstag

Gut gekühlt durch den SamstagJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 27.06.2026: Gut gekühlt durch den Samstag

101 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Chris und Marlene begrüßen folgende Gäste: Schauspieler und Hobby-Heimwerker Jan Sosniok, Metzger-Weltmeister Jörg Erchinger, Ron Perduss und Spar-Detektiv Daniel Engelbarts. Desweitern gibt es Wissen über Kümmel, Lebensmittel und Social Media Trends.

Alle verfügbaren Folgen