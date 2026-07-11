Grillen mit Gartenpraktikant Axel SchulzJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 11.07.2026: Grillen mit Gartenpraktikant Axel Schulz
96 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Unsere Service-Themen am Samstag reichen von Camping-Tipps, Gemüse grillen, japanischen Snacks und dem perfekten Bart. Matze und Madita begleiten durch die Sendung. Weitere Themen sind günstig tanken, Social-Media-Trends und Melonen-Rezepte. Viel Spaß!
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1