Ein wilder Samstag mit Chris und BoschiJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 15.08.2026: Ein wilder Samstag mit Chris und Boschi
67 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Unsere Gäste sind: Ernährungswissenschaftler Achim Sam, Verbraucher-Experte Ron Perduss und ein Experte für Asia-Soßen. Außerdem gibt es Wissen rund ums Messerschärfen, Trends aus dem Netz und der große Test zu Translate-Kopfhörern.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1