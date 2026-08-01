Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Pellkartoffeln auf die Eins! Der Samstag mit Chris und Karen

SAT.1Folge vom 01.08.2026
Pellkartoffeln auf die Eins! Der Samstag mit Chris und Karen

Pellkartoffeln auf die Eins! Der Samstag mit Chris und KarenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 01.08.2026: Pellkartoffeln auf die Eins! Der Samstag mit Chris und Karen

91 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Heute haben wir diese Themen für euch: Das richtige Essen bei Hitze, Pellkartoffel-Gerichte mit Felicitas Then und Gadgets für Diebstahlschutz. Unsere Gäste geben Tipps zu Elektroarbeiten und berichten über das neue Recht auf Reparatur.

Alle verfügbaren Folgen