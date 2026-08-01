Pellkartoffeln auf die Eins! Der Samstag mit Chris und KarenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 01.08.2026: Pellkartoffeln auf die Eins! Der Samstag mit Chris und Karen
91 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Heute haben wir diese Themen für euch: Das richtige Essen bei Hitze, Pellkartoffel-Gerichte mit Felicitas Then und Gadgets für Diebstahlschutz. Unsere Gäste geben Tipps zu Elektroarbeiten und berichten über das neue Recht auf Reparatur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1