Folge vom 07.12.2025: Weihnachtswirsing, Physio-Gadgets und Co. zum zweiten Advent

76 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Zum Start in den zweiten Advent zeigen wir leckere Rezepte für Weihnachten und geben die besten Tipps für Physio-Gadgets zum Verschenken bis hin zum Weihnachtsfest in Patchworkfamilien.

