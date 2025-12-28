Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

SAT.1Folge vom 28.12.2025
76 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

In der Sendung dreht sich alles um Silvester: Cocktail-Designerin Linh Nguyen zeigt kreative Drinks, Koch Anton Behnke bereitet feine Canapés zu und Expertin Nadine Blümel gibt Tipps für einfache, auffällige Last-Minute-Dekorationen.

