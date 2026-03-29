Mit "dominantem Zeigefinger" durch den SonntagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 29.03.2026: Mit "dominantem Zeigefinger" durch den Sonntag
65 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Dieser Sonntag ist gefüllt mit Kuscheltieren, einem Disneyland-Besuch, Hausschuhen, leckerem Vollkornbrot, aber auch dem Thema Jobfrust, Gesundheitsfragen und dem KI-Zukunftsblick und KI-Handlesen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1