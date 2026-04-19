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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Fantastische Sonntagssendung voller bunter Themen

SAT.1Folge vom 19.04.2026
Fantastische Sonntagssendung voller bunter Themen

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 19.04.2026: Fantastische Sonntagssendung voller bunter Themen

70 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Eine grün-weiße Sendung mit wichtigen Gesundheitsthemen mit Charlotte Karlinder, dem Besuch beim Ballermann und auf der Fitnessmesse, leckerem Essen von Anton Behnke, Aufräum-Tipps von Isabella Franke und Musik von Dr. Pop.

Alle verfügbaren Folgen