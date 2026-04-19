Fantastische Sonntagssendung voller bunter ThemenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 19.04.2026: Fantastische Sonntagssendung voller bunter Themen
70 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Eine grün-weiße Sendung mit wichtigen Gesundheitsthemen mit Charlotte Karlinder, dem Besuch beim Ballermann und auf der Fitnessmesse, leckerem Essen von Anton Behnke, Aufräum-Tipps von Isabella Franke und Musik von Dr. Pop.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1