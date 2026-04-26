Vom Ballermann über Gedankenchaos bis hin zu leckeren RezeptenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 26.04.2026: Vom Ballermann über Gedankenchaos bis hin zu leckeren Rezepten
52 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Am Ballermann verdrängt Rap zunehmend den Schlager - wie nimmt das Publikum diesen Wechsel an? Außerdem: Tipps gegen Gedankenchaos im Alltag, ein bewegendes Hörbuch-Projekt für Hinterbliebene und neue Rezepte von Profi-Koch Anton Behnke.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1