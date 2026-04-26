Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Vom Ballermann über Gedankenchaos bis hin zu leckeren Rezepten

SAT.1Folge vom 26.04.2026
Vom Ballermann über Gedankenchaos bis hin zu leckeren Rezepten

Vom Ballermann über Gedankenchaos bis hin zu leckeren RezeptenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 26.04.2026: Vom Ballermann über Gedankenchaos bis hin zu leckeren Rezepten

52 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Am Ballermann verdrängt Rap zunehmend den Schlager - wie nimmt das Publikum diesen Wechsel an? Außerdem: Tipps gegen Gedankenchaos im Alltag, ein bewegendes Hörbuch-Projekt für Hinterbliebene und neue Rezepte von Profi-Koch Anton Behnke.

Alle verfügbaren Folgen