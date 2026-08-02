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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Etwas Chaos am Sonntag

SAT.1Folge vom 02.08.2026
Etwas Chaos am Sonntag

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 02.08.2026: Etwas Chaos am Sonntag

65 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Ein leicht chaotischer Sonntag! Aber mit leckerem Essen von und für Profikoch Anton Behnke, Spielen von Brettspiele-Expertin Phylicia Whitney, Tipps gegen Schweiß von Dr. Magdalena Erdmann-Keding und Tipps gegen Handynacken von Dr. Matthias Manke. Außerdem ist SAT.1-Reporterin Ana Pećanić auf einem Kiosk-Schiff.

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