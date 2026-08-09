Urlaubsfeeling, Gesundheit und ErziehungJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 09.08.2026: Urlaubsfeeling, Gesundheit und Erziehung
57 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Urlaubsgefühle kommen in dieser Sendung dank leckerer Tapas von Anton Behnke und Camping-Tipps von Gerd Blank nicht zu kurz. Außerdem sind Job-Rucksäcke, eingeschlafene Hände und Füße, sowie eine Erziehung, die Kinder schnell zu Erwachsenen machen möchte, heute wichtige Themen.
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Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1