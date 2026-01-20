Wir blicken auf Deutschlands Straßen, Autohäuser und GerichtsfälleJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.01.2026: Wir blicken auf Deutschlands Straßen, Autohäuser und Gerichtsfälle
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Zum Start in den Dienstag beschäftigen wir uns mit Themen, die Deutschland bewegen. Mit dabei: Kritik an deutschen Autohäusern, Schlaglöcher auf unseren Straßen und dem aktuellen Fall um heimliches Filmen in einer Leipziger Sauna.
