Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Wir blicken auf Deutschlands Straßen, Autohäuser und Gerichtsfälle

SAT.1Folge vom 20.01.2026
Wir blicken auf Deutschlands Straßen, Autohäuser und Gerichtsfälle

Wir blicken auf Deutschlands Straßen, Autohäuser und GerichtsfälleJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 20.01.2026: Wir blicken auf Deutschlands Straßen, Autohäuser und Gerichtsfälle

50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Zum Start in den Dienstag beschäftigen wir uns mit Themen, die Deutschland bewegen. Mit dabei: Kritik an deutschen Autohäusern, Schlaglöcher auf unseren Straßen und dem aktuellen Fall um heimliches Filmen in einer Leipziger Sauna.

Alle verfügbaren Folgen