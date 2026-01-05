Vom Blackout in Berlin über die Mathematik der Liebe bis hin zu Urlaub ohne EndeJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 05.01.2026: Vom Blackout in Berlin über die Mathematik der Liebe bis hin zu Urlaub ohne Ende
53 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Blackout in Berlin – welche Gruppierung steckt dahinter? Lustige Clips aus dem Internet, Hintergründe zur Türken-Mafia, wie Liebe und Mathematik zusammenhängen und viele weitere spannende Themen erwarten Sie in der heutigen Sendung. Außerdem: "Die Landarztpraxis" ist zurück!
