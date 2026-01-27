Von der Teilzeit-Diskussion über Zucker bis zu Tieren im WinterJetzt kostenlos streamen
Wildtiere im Winter erklärt von Experte Derk Ehlert, die Erkennungszeichen der Generation Alpha und die aktuelle Debatte um Teilzeitbeschäftigung stehen im Fokus der Sendung. Außerdem: lustige Highlights aus dem Netz und Tipps, wie der Zucker-Verzicht gelingt.
