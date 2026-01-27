Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von der Teilzeit-Diskussion über Zucker bis zu Tieren im Winter

SAT.1Folge vom 27.01.2026
Von der Teilzeit-Diskussion über Zucker bis zu Tieren im Winter

Von der Teilzeit-Diskussion über Zucker bis zu Tieren im WinterJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 27.01.2026: Von der Teilzeit-Diskussion über Zucker bis zu Tieren im Winter

56 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Wildtiere im Winter erklärt von Experte Derk Ehlert, die Erkennungszeichen der Generation Alpha und die aktuelle Debatte um Teilzeitbeschäftigung stehen im Fokus der Sendung. Außerdem: lustige Highlights aus dem Netz und Tipps, wie der Zucker-Verzicht gelingt.

Alle verfügbaren Folgen