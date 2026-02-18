Vom Bildungssystem über Höhenmeter sammeln bis hin zum Spar-Führerschein.Jetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 18.02.2026: Vom Bildungssystem über Höhenmeter sammeln bis hin zum Spar-Führerschein.
50 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
In der Sendung geht es um die geplanten Führerschein-Reformen, Kritik am deutschen Bildungssystem und steigende Kosten beim Skifahren. Außerdem schauen wir auf die Promis und ihre neuen Herausforderungen bei "Das große Promibacken".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1