Von Mindestlohn über Liebes in der Krise bis zum Ende der MonarchieJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.02.2026: Von Mindestlohn über Liebes in der Krise bis zum Ende der Monarchie
54 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
In der Sendung: Mindestlohn in Sachsen, die Festnahme von Andrew Albert Edward und das Ende der Monarchie sowie die Gründe für die komplizierte Zeit der Liebe. Außerdem: Die Highlights aus dem Internet für Sie zusammengefasst.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1