Sat.1 NRW
Folge vom 13.01.2026: Sat.1 NRW 13.01.2026
+++ Insider-Infos zu Sparkassen-Raub in Gelsenkirchen im Innenausschuss des Landtags besprochen +++ Warnstreiks an den Unikliniken in Köln, Bonn, Essen und Düsseldorf +++ Privatbrauerei in Bad Oeynhausen, Bier aus eigenem Haus +++ Außerdem: Spektakulärer Bankeinbruch in Gelsenkirchen unter die Lupe genommen. Opfer von silvesterknallerunfall fordert Böllerverbot auf Instagram. Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der linksextremen Hammerbande beginnt in Düsseldorf. Warnstreiks führen zu erheblichen Einschränkungen an den Unikliniken. Teures Wohnen für Studenten führt zu Widerstand gegen geplante Schließung von Studentenwohnheimen im Rheinland. NRW will Sprachförderung vor der Einschulung stärken. Nordrhein-Westfälische Unwort des Jahres vorgestellt. Und ein Blick auf eine private Brauerei in Bad Oeynhausen.