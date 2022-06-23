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SAT.1 Spezial.

SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Deutschland

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 23.06.2022
SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Deutschland

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SAT.1 Spezial.

Folge 1: SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Deutschland

86 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12

Wie kann man den Sommerurlaub günstig gestalten? Welche Reiseziele sind noch echte Geheimtipps? Wie vermeidet man Abzocke? Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert, Karen Heinrichs und zahlreiche weitere Promis testen die besten Urlaubstipps und verraten Tricks und Kniffe, um die schönste Zeit des Jahres erholsam und entspannt genießen zu können. In der ersten Ausgabe geht die Reise des "SAT.1 SPEZIAL"-Teams quer durch Deutschland, u.a. an den Bodensee.

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