86 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 12
Wie kann man den Sommerurlaub günstig gestalten? Welche Reiseziele sind noch echte Geheimtipps? Wie vermeidet man Abzocke? Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert, Karen Heinrichs und zahlreiche weitere Promis testen die besten Urlaubstipps und verraten Tricks und Kniffe, um die schönste Zeit des Jahres erholsam und entspannt genießen zu können. Diesmal reist das "SAT.1 SPEZIAL"-Team durch Europa. Mit dabei natürlich auch der Deutschen Lieblingsinsel Mallorca.
