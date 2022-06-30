SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-ReisenJetzt kostenlos streamen
Folge 3: SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-Reisen
75 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Wie kann man den Sommerurlaub günstig gestalten? Welche Reiseziele sind noch echte und günstige Geheimtipps? Wie vermeidet man Abzocke? Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert, Karen Heinrichs und zahlreiche weitere Promis testen die besten Urlaubstipps und verraten Tricks und Kniffe, um die schönste Zeit des Jahres erholsam, entspannt und mit großen Schnäppchenfaktor genießen zu können.
