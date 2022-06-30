Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1 Spezial.

SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-Reisen

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 30.06.2022
SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-Reisen

SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-ReisenJetzt kostenlos streamen

SAT.1 Spezial.

Folge 3: SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchen-Reisen

75 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12

Wie kann man den Sommerurlaub günstig gestalten? Welche Reiseziele sind noch echte und günstige Geheimtipps? Wie vermeidet man Abzocke? Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert, Karen Heinrichs und zahlreiche weitere Promis testen die besten Urlaubstipps und verraten Tricks und Kniffe, um die schönste Zeit des Jahres erholsam, entspannt und mit großen Schnäppchenfaktor genießen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 Spezial.
SAT.1
SAT.1 Spezial.

SAT.1 Spezial.

Alle 3 Staffeln und Folgen