SAT.1Staffel 1Folge 2vom 31.10.2024
45 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Nico Stank und Simon Pearce mit Evelyn Burdecki in die richtige Reihenfolge gebracht.

SAT.1
