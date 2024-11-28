Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 28.11.2024
44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Meltem Kaptan und Simon Pearce mit Ross Antony in die richtige Reihenfolge gebracht.

